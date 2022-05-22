ВОЙНА В Украине Битва за Северодонецк: россияне пытаются взять город в кольцо

2022-05-22 15:00

 

Российские войска активизировали усилия по окружению и захвату Северодонецка 21 мая и, вероятно, продолжат делать это в ближайшие дни.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

В частности, российские войска взорвали мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском, создав условия для разрыва украинских наземных линий связи и взятия Северодонецка.

Там также отметили, что усилия войск РФ на других направлениях наступления, включая Изюм, по-прежнему в значительной степени застопорились.

Предположительно оккупанты в Луганской области будут использовать недавние успехи, достигнутые в дуге Рубежное-Северодонецк-Луганск-Попасная, чтобы окружить и осадить Северодонецк – последний украинский опорный пункт в Луганской области.

Российские военные блогеры заявляют об успехе российской тактики в этом районе и называют ее битвой за Северодонецк, подчеркивая, что это предварительная линия усилий на Донбасском театре военных действий.

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