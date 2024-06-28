ВОЙНА В Украине Киев второй год подряд вошел в десятке самых плохих для жизни городов мира

2024-06-28 18:28

Киев второй год подряд оказался в десятке самых плохих для жизни городов по версии журнала The Economist. 

В рейтинг вошли 173 крупнейших города мира, которые специалисты оценивали по нескольким критериям: инфраструктура, образование, экологическая ситуация, здравоохранение, культура и окружающая среда, стабильность.

Звание самого удобного мегаполиса третий год получил Вена.

В пятерку лидеров вошли еще три европейских города: Копенгаген, Цюрих и Женева. В десятку лидеров попали также два канадских города - Калгари и Ванкувер - и четыре города Азиатско-Тихоокеанского региона - Мельбурн, Сидней, Осака и Окленд.

Самым плохим городом для жизни признан Дамаск. Киев второй год подряд находится среди десяти худших городов и занимает 165 строчку из 173.

По сравнению с предыдущими годами низшую строчку занял Тель-Авив на фоне войны в секторе Газа.

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