Мир Литва полностью отказалась от импорта роССийской электроэнергии, нефти и газа

2022-05-23 10:26

Литва полностью отказалась от импорта роССийской электроэнергии. Решение об этом, принятое в пятницу Минэнерго страны, вступило в силу в минувшее воскресенье.

"Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в россии электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva – ред.), прекращается", – говорится в сообщении.

Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. 

Уже сегордня в Литве больше нет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии роССийского производства и добычи.

"Это чрезвычайно важная веха не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Также сообщается, что потребность Литвы в газе обеспечивается через Клайпедский СПГ-терминал с грузами из США, а единственный импортер нефти в стране Orlen Lietuva отказался от импорта роССийской нефти больше месяца назад.

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