ВОЙНА В Украине До +30° и даже выше: синоптик предупредил украинцев о приближении летней жары

2022-05-23 22:30

Ближайшей недели в Украине ожидается комфортная температура воздуха и кратковременные дожди.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, в большинстве областей температура будет чуть ниже климатической нормы, только в западных и южных регионах - будет соответствовать сезону.

По прогнозу синоптика, в первой половине недели в Украине будут преобладать воздушные массы с севера, постепенно с середины недели к нам начнет поступать теплее воздух из центральных регионов Европы. Заметно повысится дневная температура, которая в отдельных районах юго-запада Украины будет превышать 30-градусную отметку.

Количество осадков в течение прогнозируемого периода ожидается в пределах нормы, только в восточных и южных областях дождей будет заметно меньше, чем нужно.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +16°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +16°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°, легкий дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°, легкий дождь.

В Тернополе 23 мая ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +8°...+21°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +17°.

В Виннице сегодня будет +6°...+16°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+15°.

В Одессе 23 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +17°.

В Херсоне в понедельник ночью +10°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +14°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +5°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+14°, дождь.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.