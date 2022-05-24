ВОЙНА В Украине Британия ведет переговоры об отправке военных кораблей в Черное море для защиты судов с зерном – Times

2022-05-24 20:30

Королевский флот Великобритании может направить военные корабли в акваторию Черного моря. Такой вариант рассматривается для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.

Великобритания вместе с "коалицией желающих" будет стремиться прорвать российскую блокаду, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор. Об этом говорится в материале издания The Times.

Возможность отправки в Черное море британских военных кораблей рассматривается из-за появившихся опасений, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает. Кроме того, СШАизаявили, что направляют ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который обсуждал коридор с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сказал, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от поставок украинского зерна.

Предполагается, что сильно пострадавший от нехватки пшеницы Египет также может принять участие в операции. К тому же, российское вторжение ощутимо ударило по ее продовольственной безопасности.

Напомним, экс-командующий Силами Обороны Эстонии, генерал-лейтенант Риго Террас заявил, что Россия должна снять блокаду украинских морских портов. Позиция президента РФ Владимира Путина о том, что перекрытие торговых путей Украины приведет к дефициту продовольствия в ряде европейских стран и вынудит Запад идти на сговор с диктатором, не должна иметь успеха.