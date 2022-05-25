ВОЙНА В Украине Канада передает Украине более 20 тысяч снарядов для американских гаубиц М-777

2022-05-25 09:33

Власти Канады передадут Украине более 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также взрыватели и зарядные устройства.

"Эти боеприпасы обеспечат огонь артиллерии, в том числе из гаубиц M777, которые Канада и наши союзники передали украинским силам", – сообщает канадское Минобороны.

При этом уточняется, что эти боеприпасы общей стоимостью 98 млн канадских долларов были ранее получены из США. Сейчас ведутся работы по ускоренной доставке столь необходимой помощи в Украину как можно быстрее.

Как сообщалось, с февраля нынешнего года Канада предоставила оборонную помощь Украине в виде артиллерии, камер для беспилотников, спутниковых снимков высокого разрешения, другой военной поддержки.

Напомним, ранее США передали Украине 90 гаубиц М777. Многие из их уже находятся на передовой и наносят потери российским оккупантам.