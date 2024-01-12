Мир США та Велика Британія відновляють виробництво гаубиці М777, яка добре показала себе в Україні

2024-01-12 21:36

США та Велика Британія планують відновити виробництво гаубиці М777 після її успіху в Україні, — The Wall Street Journal

Виробництво М777 було згорнуто п’ять років тому, але її інтенсивне використання в Україні призвело до великого попиту на гаубицю.

Армія США замовила у британського виробника гаубиці, BAE Systems, великий об’єм запчастин. Перш за все мається на меті відновлення пошкоджених та зношених гармат, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Але британці очікують контрактів і на виробництво нових гаубиць.

М777 показала себе в Україні з найкращого боку — вона легка, точна, надійна та легко ремонтується. З початку війни вісім країн зробили замовлення на М777.

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