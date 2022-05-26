Мир Максим Галкин передал заработанную в израильском туре крупную сумму украинским беженцам

2022-05-26 10:27

Юморист Максим Галкин, который после начала войны вместе с семьей уехал из россии, передал деньги украинским беженцам и призвал помогать им. Видеообращение звезда опубликовал в Instagram.

Галкин подчеркнул, что "разделяет ответственность", как должен поступить и каждый гражданин рф.

"Как и обещал, часть денег, которые я заработал на концертах в израильском туре, переведу беженцам из Украины, фондам, которые помогают беженцам. Это я уже сделал. Перевел средства в несколько фондов", - сказал Галкин.

Он добавил, что обычно не афиширует свое участие в добрых делах, но сейчас, считает необходимыми "подсвечивать и рекламировать деятельность фондов, организаций, людей, самоотверженно помогающих пострадавшим в этой катастрофической ситуации".

"Сегодня я расскажу об одном из таких фондов. Это австрийский фонд Austrian Aid Community… Фонд действует исключительно в гуманитарных целях, это - важно. Поэтому, если у вас есть возможность, помогите им", - добавил юморист.

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