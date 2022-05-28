ВОЙНА В Украине Дожди, грозы и жара до +31°: синоптики дали прогноз на выходные

2022-05-28 15:30

 

На выходные в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также жара до +31°. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

Завтра в северных и западных областях ночью умеренные, днем ​​местами небольшие дожди; днем в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков; температура ночью 8-15°, днем ​​18-24°, в южной части и восточных областях до 29°.

29-30 мая в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°; днем 18-25°, на юго-востоке страны 26-31°.

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