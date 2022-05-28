Мир В Черном море образовался затор из сотни кораблей

2022-05-28 17:30

В Черном море возле Дуная образовался многодневный затор из-за украинского зерна. Румыния не успевает оформлять суда с украинским экспортом. Об этом сообщает Forbes 27 мая.

Отмечается, что около 100 судов стоят в Черном море возле румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Это самый удобный и глубокий путь в дунайские порты Украины, Румынии и Молдовы. Почти треть застрявших судов должны вывезти украинские зерновые грузы из украинских портов на Дунае.

По словам основателя консалтинговой компании The Charterers Олега Солодухова, в Румынии не хватает лоцманов для проведения судов по каналу, потому что они не были готовы к увеличению украинского грузового трафика. Грузовладельцы сообщили, что румынская сторона проводит каналом не более пяти судов в сутки, что в разы меньше, чем нужно.

«‎Двухнедельный простой в устье Дуная стоит владельцам грузов около трети стоимости фрахта. Теперь судовладельцы начисляют время фрахта не с момента захода в порт, а с момента попадания в пробку», — говорит Олег Солодухов.

Это приводит к дополнительным потерям в $150-200 тыс. на партии 3000 — 6000 тонн любого груза.

По информации источников в Мининфраструктуре, Украина предложила Румынии несколько вариантов разблокировки канала. В частности, увеличить период разрешенного движения судов на два часа — сейчас канал работает только в светлую часть суток. Также разрешить проход судов в ночное время на случай пробки и увеличить максимально допустимую скорость. Кроме того, предлагается оформлять входящие суда на рейде, пока они ожидают захода, а не в самом порту Сулина.

Также в министерстве предложили привлечь к погранично-таможенному осмотру в порту Сулина дополнительные причалы для осмотра одновременно не менее шести судов.

В то же время, Украина предложила перебазировать лоцманов из закрытых украинских портов вместе с катерами в Румынию. При этом Соколов говорит, что проблему дефицита лоцманов это не решит, поскольку на переподготовку нужно не меньше года.

Что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокировка украинских портов является стратегическим вопросом, ведь блокировка Россией может привести к дефициту зерна и растительного масла в мире. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая.

«Все наши порты заблокированы, заблокировано Черное море и Азовское побережье, заблокировано Российской Федерацией… Зерно частично ежедневно воруют российские военные, а затем вывозят кораблями в те или иные страны… Покупать такое зерно могут разве что недружественные страны. В одиночестве мы не сможем бороться с такими действиями России», — заявил Зеленский.

По словам президента, нужно разблокировать порты, сделать коридор для нашего зерна, подсолнечника, пищевой продукции.

«Важно, чтобы сделали коридор на 22 миллиона тонн зерна и растительного масла. Иначе будет дефицит. Это вторая фаза после энергетического кризиса в прошлом году, спровоцированного Россией», — сказал Зеленский.