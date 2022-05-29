ВОЙНА В Украине Истощение рф в битве за Северодонецк позволит ВСУ начать большое контрнаступление - ISW

2022-05-29 09:00

 

У русских появляется все больше признаков сжигания имеющихся резервов в людях и технике.

Русские войска сосредоточили гораздо большую долю своих наступательных боевых сил для взятия Северодонецка, чем ВСУ. Это угрожает наступлению оккупантов "захлебнуться".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Тогда как ВСУ получают, хоть и медленно, припасы и технику от своих союзников, у русских появляется все больше признаков сжигания имеющихся резервов в людях и технике.

Аналитики приводят в качестве примера сообщения украинской разведки о существующем запрете на вывоз с поля боя раненых русских солдат. Кроме того, о значительных проблемах в коммуникации командного звена и солдат говорят сами подконтрольные ФСБ "блогеры".

Все это угрожает серьезно подорвать и без того низкий боевой дух армии РФ, ослабив ее до предела.

В то же время снижение профессионализма российских офицеров может предоставить украинским силам новые возможности.

"Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, потеряют волю к бою, поскольку битва за Севердонецк поглощает большую часть доступной российской наступательной боевой мощи, у Украины может появиться шанс начать серьезные контрнаступления с хорошими шансами на успех", - говорится в отчете.

Нынешняя модель российских операций создает серьезные уязвимости, которые Киев, вероятно, попытается использовать, констатируют аналитики.

 

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