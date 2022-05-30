ВОЙНА В Украине видео Орудия возмездия! Уже сейчас русские оккупанты панически боятся украинской артиллерии

2022-05-30 14:31

Командир батальона 95 ОДШб, Герой Украины Евгений Шаматалюк с позывным Шаман, воюющий с 2014 года, рассказал о ситуации на Изюмском направлении.

Невзирая на численное преимущество, враг панически боится украинской артиллерии, утверждает Шаматалюк. Рассказ Шаматалюка опубликов ал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Евгений Шаматалюк Принимал бои в ДАПе, Волновахе, Славянске, Дмитровке и других горячих точках Донбасса. С начала марта 2022 года защищает страну на Изюмском направлении, которое остается одним из самых горячих.

"Враг здесь работает по всему имеющемуся вооружению, которое у него есть. Это пехота, боевые машины, танки, артиллерия, огнеметные системы, такие как ТОС Буратино, Солнцепек, а также активно применяет БПЛА. Раньше активно применял авиацию, сейчас ее уже гораздо меньше - благодаря нашей ПВО. Боится враг и нашей артиллерии", - сообщает Шаматалюк.

Сейчас количество артиллерии у ВСУ увеличилось благодаря поставкам из западных стран.

"Противник несет большие потери, но вместе с тем проводит активную ротацию, подтягивает резервы. Количество подразделений, штурмующих наши позиции, я уже даже не могу перечислить, потому что они постоянно меняются. После их неудачных попыток они или дезертируют, отказываются выполнять приказы, или их отводят где-то в тылы для перекомплектации", - рассказывает военный.