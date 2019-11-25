Политика Глава Минобороны сообщил о противостоянии с российскими хакерами

2019-11-25 10:13 192

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о постоянных информационных и в кибернетических атаках со стороны России. 

"Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее. Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не будем действовать быстрее тех, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления являются общие усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам", - сказал он во время Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада), сообщает Главред.

При этом источником ежедневных атак на Украину Загороднюк назвал Россию.

"Как правило, от России", — заявил он в ответ на соответствующий вопрос и подчеркнул, что "иногда это можно вычислить".

Он добавил, что с детства нужно обучать население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену".

В качестве примера Загороднюк привел опыт Бельгии, где уже сейчас школьники имеют такие уроки и учатся ориентироваться в информационных потоках. Министр обороны Украины подчеркнул, что подобные примеры должны стать общим подходом и одной из составляющих общей культуры людей.

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