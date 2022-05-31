ВОЙНА В Украине Лето в Украине начнется дождями и градом: синоптик предупредил об ухудшении погоды

2022-05-31 22:30

 

По данным синоптика Игоря Кибальчича, неустойчивая погода ожидается в западных областях Украины и на Левобережье.

Лето в Украине начнется с дождей, града и шквалов ветра.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, meteoprog.

По его словам, 1 июня неустойчивая погода с грозовыми дождями ожидается в западных областях Украины и на Левобережье.

"Днем местами возможны шквалы до 17-22 м/с и выпадение града", - говорит он.

По его прогнозу, днем 1 июня столбики термометров покажут +21...+26 °С, в южных и восточных областях потеплеет +28...+33 °С.

Также осадки ожидаются и 2 июня. По прогнозу Игоря Кибальчича, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных, восточных и юго-восточных областях. На остальной территории Украины будет сухо. Днем 2 июня максимальные значения достигают +20...+25 °С, в южных и восточных регионах +27...+32 °С.

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