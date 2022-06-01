ВОЙНА В Украине На время военного положения украинцам разрешили забирать трудовые книжки без увольнения

2022-06-01 11:35

В Украине во время военного положения разрешили забирать трудовые книжки ради сохранности документа. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Чтобы получить трудовую на руки без увольнения, нужно затребовать ее у работодателя с помощью специального заявления.

Далее работодатель заводит дополнительный журнал учета временно изданных трудовых книжек (произвольной формы), где работник расписывается в получении и возвращении трудовой книжки.

Отмечается, что если предприятие находится в районе активных боевых действий, работодатель может сам отдать трудовые книжки работникам.

Перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировании) утверждается приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В случае выдачи работнику трудовой книжки, ответственность за ее сохранность с работодателя снимается. Это делается в интересах работника, который может из-за опасности изменить место жительства, уехать, устроиться по срочному трудовому договору по совместительству и т.д.