ВОЙНА В Украине Именно сейчас роССия тратит на Донбассе свои главные резервы и основные ресурсы, - Офис президента

2022-06-02 11:34

Украинским военным нужно выстоять на Донбассе в тот момент, когда страна-агрессор роССия тратит свои главные резервы. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для Интерфакс-Украина.

"россия готовилась к войне, собирала ресурсы. А сейчас они на востоке Украины тратят свои ключевые резервы. И нам необходимо выстоять. Это даже не вопрос каких-то территориальных движений, условно, километр туда или обратно. Вопрос выдержать, пока они растратят ключевые ресурсные резервы", – сказал Подоляк.

По его словам, "Украине необходимо накопить критический объем оружия и военной техники", чтобы в дальнейшем война шла по украинскому сценарию.

Подоляк заверил, что военно-политическое руководство хорошо понимает, куда Украина должна дойти.

"Мы прекрасно осознаем все риски, как замороженной войны, так и завершенной не по сценарию Украины", – подчеркнул советник главы ОП.

"Это консолидированное решение и ответственность … Мы также понимаем, что пока оружие поставляется нам медленно, не в необходимом объеме. Это вопрос нерешительности европейских политических элит и бюрократии. Но они постепенно себя ломают", – считает он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Неудачно сходили в наступление: ВСУ на Донбассе уничтожили роту оккупантов, включая командный состав и технику

2022-05-26 22:00

СМИ Сражение за Донбасс может стать последним крупным наступлением оккупантов в Украине

2022-05-26 20:30

В ВСУ пояснили, почему наша армия на Донбассе ведет маневренную войну и меняет позиции

2022-05-26 12:28

Арестович пояснил спешку армии врага на Донбассе

2022-05-25 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Более 234 тысяч украинских детей были насильно вывезены оккупантами в роССию

2022-06-02 12:28

Именно сейчас роССия тратит на Донбассе свои главные резервы и основные ресурсы, - Офис президента

2022-06-02 11:34

Сегодня Украина проходит через критическую фазу войны, - глава Минобороны Алексей Резников

2022-06-02 08:26

Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

2022-06-01 23:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Более 234 тысяч украинских детей были насильно вывезены оккупантами в роССию 2022-06-02 12:28
Именно сейчас роССия тратит на Донбассе свои главные резервы и основные ресурсы, - Офис президента 2022-06-02 11:34
Сегодня Украина проходит через критическую фазу войны, - глава Минобороны Алексей Резников 2022-06-02 08:26
Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях 2022-06-01 23:00