ВОЙНА В Украине Именно сейчас роССия тратит на Донбассе свои главные резервы и основные ресурсы, - Офис президента

2022-06-02 11:34

Украинским военным нужно выстоять на Донбассе в тот момент, когда страна-агрессор роССия тратит свои главные резервы. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для Интерфакс-Украина.

"россия готовилась к войне, собирала ресурсы. А сейчас они на востоке Украины тратят свои ключевые резервы. И нам необходимо выстоять. Это даже не вопрос каких-то территориальных движений, условно, километр туда или обратно. Вопрос выдержать, пока они растратят ключевые ресурсные резервы", – сказал Подоляк.

По его словам, "Украине необходимо накопить критический объем оружия и военной техники", чтобы в дальнейшем война шла по украинскому сценарию.

Подоляк заверил, что военно-политическое руководство хорошо понимает, куда Украина должна дойти.

"Мы прекрасно осознаем все риски, как замороженной войны, так и завершенной не по сценарию Украины", – подчеркнул советник главы ОП.

"Это консолидированное решение и ответственность … Мы также понимаем, что пока оружие поставляется нам медленно, не в необходимом объеме. Это вопрос нерешительности европейских политических элит и бюрократии. Но они постепенно себя ломают", – считает он.