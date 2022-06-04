ВОЙНА В Украине Украинцам объяснили, что будет с ценами на газ, тепло и долгами за коммуналку

2022-06-04 16:30

 

Тарифы на газ и тепло в Украине хотят заморозить на время военного положения из-за вторжения России. Таким образом, цены расти не будут. Также украинцам разрешат не платить задолженность по коммуналке во время войны.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на законопроект №7427.

Так, помимо фиксированных цен на голубое топливо, Кабмин предлагает Верховной Раде запретить поставщикам природного газа требовать с потребителей оплаты задолженности.

В настоящее время документ прорабатывают в комитете.

Документ предполагает, что тарифы на услуги распределения природного газа не будут расти, также как и за тепло и горячую воду. Помимо этого цена на природный газ для бытовых потребителей будет зафиксирована и не подлежит увеличению.

Интересно, что законопроект №7429, зарегистрированный на сайте ВР, предлагает увеличить доходы специального фонда госбюджета на 264,3 млрд гривен. Эти средства пойдут на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины", который обязан продавать газ по льготным ценам.

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