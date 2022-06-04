ВОЙНА В Украине АЗС продолжают поднимать цены на бензин, дизтопливо и автогаз

2022-06-04 14:30

Средние цены на топливо в Украине по состоянию на 3 июня 2022 года изменились незначительно – некоторые виды горючего подорожали на несколько копеек, а другие наоборот – подешевели.

Об этом пишет "Хвыля", ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95".

Так, по сравнению юс предыдущим торговым днем снизились цены на бензин А-95 премиум и дизельное топливо. Так, А-95+ подешевел на 27 коп. – 51,48 грн./л, а ДТ на 11 коп. – 56,42 грн./л.

Цена обычного бензина марки А-95 выросла на 3 коп. – 50,28 грн./л. А-92 подорожал на 8 коп. – 49,54 грн./л.

Подорожало также и дизельное топливо премиум класса – до 58,23 грн./л (+23 коп.), а также автогаз – до 41,94 грн./л (+37 коп.).