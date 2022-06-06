Мир Готовится новая встреча международной группы по обороне Украины на базе ВВС США Рамштайн

2022-06-06 09:34

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал серию международных визитов, в том числе для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, первая из которых состоялась на базе ВВС США Рамштайн в Германии. Об этом министр оборонного ведомства США сообщил на своей странице в Twitter.

"Наконец-то я поеду в Брюссель, чтобы провести следующую личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Лидеры обороны буквально со всего мира будут там, чтобы обсудить кризис в Украине после неспровоцированного вторжения россии", - написал глава Пентагона.

Также в Брюсселле он примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

"Среди прочего, мы обсудим заявки на вступление Швеции и Финляндии и продолжим наш диалог о реагировании на вторжение россии в Украину", - добавил он.

Напомним, президент США Джо Байден на прошлой неделе одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 700 млн долларов.

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