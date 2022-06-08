ВОЙНА В Украине МИД об обещаниях по зерну: Слова Лаврова пусты

2022-06-08 17:30

 

В Украине не верят в общения России не пользоваться зерновыми коридорами для нападения.

Власти Украины не верят обещаниям России о гарантиях безопасности для судов с украинским зерном в Черном море после его разминирования. Так спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал переговоры РФ и Турции, состоявшиеся в среду, 8 июня, в Анкаре.

"Слова Лаврова пусты. Украина четко обозначила свою позицию по морским портам: требуется военная техника для защиты береговой линии и миссия ВМФ для патрулирования экспортных путей в Черном море", - написал он в Twitter.

Он добавил, что нельзя позволить России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины.

Как сообщалось, главы МИД Турции и России Мевлет Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили вопрос разблокирования украинских портов и создания коридоров в Черном море для экспорта зерна.

"Когда и если Украина пойдет на разминирование и позволит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в пользу спецоперации. Это гарантии президента России и мы готовы это оформить тем или иным способом", - сказал Лавров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не доверяет обещаниям президента РФ Владимира Путина по зерновым коридорам.

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