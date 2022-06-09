ВОЙНА В Украине Резников отчитался о полученном Украиной оружии

2022-06-09 18:00

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что к исполнению боевых заданий на фронте уже готовы польские самоходные артиллерийские установки "Краб".

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ "Краб". После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 - это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь", - рассказал Резников.

Так, по его словам, ключевым стратегическим решением прошлого периода стало изменение философии – "запустили перевод ВСУ на тяжелое вооружение, используемое государствами-членами НАТО". В первую очередь это касается артиллерии.

Резников также отметил, что на сегодняшний день Минобороны обеспечены поставки в ВСУ свыше 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход.

Кроме того, глава Минобороны рассказал, что одновременно в ВСУ было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров. А также снарядов к ним, составляющим более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

"Следует особо отметить самоотверженную и профессиональную работу специалистов ДК "Укроборонпром", которые восстановили или поставили на службу нашим воинам сотни единиц военной и специальной техники, в частности – трофейной. От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и т.д.) и продолжаем эту работу. Я уже могу не упоминать ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и др.), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и т.д.) и гранатометы (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.) – их тысячи, это общеизвестно. Это далеко не полный перечень, о некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем позже. Но их действие почувствует на себе враг уже сейчас", - отметил он.

Резников также сообщил, что Минобороны через разные механизмы передало сотни беспилотников, в том числе несколько десятков ударных. Мы ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА.

"Оборона в целом – это общее дело. У каждого в нем своя роль. Кто борется за принятие политических решений, кто обеспечивает решение множества юридических, финансовых, логистических вопросов. Кто-то оружие ремонтирует. Главные действующие лица – наши воины – его используют", - заявил глава Минобороны.

Резников также раскрыл следующие цели Украины, среди которых:

получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;

обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;

договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность в поле боя;

привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Следует учитывать, что советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние. А от партнеров мы пока получаем достаточно лёгкую броню, не всегда с оружием.

получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.