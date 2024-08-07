Политика В США дали понять, что не против ликвидации странами НАТО ракет рф над территорией Украины

2024-08-07 08:24

Решение о возможном сбитии странами НАТО ракет рф над территорией Украины члены Альянса должны принять коллективно. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Чиновник таким образом ответил на вопрос по недавнему заявлению президента Владимира Зеленского, который поручил дипломатам проработать в рамках Совета Украина-НАТО возможность создания коалиции государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над украинской территорией.

"И этот дискуссионный вопрос, который, как и все обсуждения в НАТО, является вопросом рассмотрения членами НАТО, и решение, которое будет принято НАТО, будет коллективным. А говорить об этом отсюда - это не в моей компетенции", - пояснил представитель Госдепа.

Миллера также спросили о возможном расширении разрешения для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории рф. Он на это ответил, что США постоянно изучают потребности украинских военных, оценивают ситуацию безопасности и пытаются реагировать на их потребности.

"В этот процесс мы вовлечены с самого его начала, и мы в этом процессе действуем как по конкретным вооружениям, которые мы предоставляем Украине, так и по ограничениям, если таковые имеются и накладываются на использование этих вооружений", - утверждает спикер Госдепа.