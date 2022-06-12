ВОЙНА В Украине Из оккупированного Севастополя на север Крыма перебрасывают ракетные комплексы

2022-06-12 14:30

Передвижение российского оружия заметили на трассе "Таврида" в сторону Симферополя.

Из Севастополя по трассе "Таврида" в сторону Симферополя заметили передвижение берегового ракетного комплекса "Бал", а также ЗРК "Оса".

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер и публикует соответствующие видео.

Отметим, что "Бал" – береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Принят на вооружение ВС РФ в 2008 году. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десантоопасных направлениях.

Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У. Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8

Что касается ЗРК "Оса", то это советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий.

Разработка началась 27 октября 1960 года, принят на вооружение 4 октября 1971 года. Комплекс оснащён четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация "Оса-АК" имеет 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" – 6 ракет 9М33М3. На конец 2007 года является наиболее многочисленным в России комплексом войсковой ПВО. На вооружении РФ состоят более 400 машин.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали переброску к оккупационным силам в Украине древних советских танков Т-62. В сети появилось видео состава с Т-62, движущегося, как утверждается, в сторону Украины.