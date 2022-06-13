Мир Оригинал или двойник? Как можно подтвердить смерть Путина

2022-06-13 20:30

В западной прессе появилась информация, что президент России Владимир Путин может быть уже мертв, а вместо него на публике появляется двойник. Такое предположение опубликовал британский таблоид Mirror, ссылаясь на источники в разведывательной службе МІ6, однако это очень маловероятно.

Такое мнение в разговоре с "Апострофом" высказал эксперт по вопросам деятельности спецслужб Украинского института будущего Иван Ступак.

Так, инсайдеры в британских спецслужбах не исключают, что ближайшее окружение Путина может скрывать факт его смерти, чтобы оставаться у власти. На фоне слухов о его серьезной болезни, в МІ6 не исключили, что в ходе военного парада на Красной площади, который проходил 9 мая, вместо Путина мог выступать двойник.

Однако постоянно прикрываться двойниками сложно с технической точки зрения. В то же время, "дубликаты" могут быть использованы из соображений безопасности - для разовых акций, публичного появления вдали от публики и без выступления.

"Если бы Путин, действительно, умер, американская и британская разведки зафиксировали бы резкий скачок трафика вокруг Кремля, поток переписок в месседжерах. Никто бы просто так около двойника не сидел бы. Все кремлевские группы влияния начали бы активную деятельность, дабы получить как можно больше при дележе власти. Западные разведки зафиксировали бы как, например, активизировалась группа Патрушева, а следом группы Медведева и Шойгу", - пояснил Иван Ступак.

По его словам, двойник вместо мертвого Путина сработал бы на день-два, а далее бы пошел шквал косвенных свидетельств, что его уже нет.