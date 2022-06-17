ВОЙНА В Украине Названа цель номер один, которую уничтожат украинские защитники

2022-06-17 09:34

Керченский мост будет целью номер один после получения обещанного вооружения, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, в интервью украинским СМИ.

"Да, это сто процентов (Крымский мост - одна из целей). Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения…

Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнётся паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими…", - сказал Марченко.

Официальный Киев действительно не скрывает намерений уничтожить мост. К примеру, еще в апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Вооруженные силы Украины обязательно ударят по мосту, который россияне используют для обеспечения своей армии, как только появится такая возможность.

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