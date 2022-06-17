ВОЙНА В Украине Украина развернет масштабное контрнаступление до сентября, но есть одно условие

2022-06-17 08:26

Украина развернет контрнаступление до сентября, если получит необходимое вооружение, сообщил СМИ генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

"Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Но то, что это не закончится быстро, – это факт. Но опять же: дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета", - заявил генерал.

Марченко считает, что в вопросе переговоров с россией пройдена "точка невозврата" из-за военных преступлений оккупантов. При этом Украина получила уникальный шанс отстоять свою Независимость и обеспечить будущее свободной страны.