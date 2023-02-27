ВОЙНА В Украине Названа одна из стратегических целей будущего масштабного украинского контрнаступления

2023-02-27 13:32

Одна из стратегических целей анонсированного украинского контрнаступления заключается в попытке "вбить клин в российский фронт на юге". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, в частности, газете WAZ.

"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", - отметил он.

По его словам, конкретное время контрнаступления зависит от ряда факторов. В частности, речь идет о поставках западного оружия.

Одной из стратегических целей станет попытка "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России".

Скибицкий не исключил, что Украина нанесения ударов по оружейным складам на территории РФ в Белгородской области, поскольку они представляют угрозу для Харькова.

Цель контрнаступления - "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым", отметил Скибицкий.

"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", - подытожил спикер.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина ныне много работает, чтобы подготовить и снабдить будущее контрнаступление.

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