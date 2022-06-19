ВОЙНА В Украине С бензином в Киеве возникли новые проблемы: что произошло

2022-06-19 15:30

Украинцы жалуются на проблемы с автомобилем из-за некачественного горючего и недолив литров в бак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана в эфире телемарафона.

"О некачественном горючем на сегодняшний день вопрос дерегулирован и Госпродслужба неоднократно обращалась в Министерство экономики и Кабмин относительно возобновления контроля качества топлива", - сказал он.

По его словам, сегодня Киев принимает от 5 до 10 обращений граждан, которые жалуются на качество работы автотранспорта после заправки любым топливом.

"Поэтому необходимо восстановить контроль качества топлива и надзор за количеством залитого литража в автомобиле", - добавил Рубан.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проблема дефицита бензина в Украине постепенно решится. Однако довоенных цен топлива ждать не приходится.

Напомним, в Киеве оштрафовали более 30 АЗС, которые специально завышали цены на топливо.