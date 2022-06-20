ВОЙНА В Украине Дезертирство руССких солдат и офицеров приобрело массовый характер, - британская разведка

2022-06-20 15:37

Участились случаи отказа целых российских подразделений от выполнения приказов в войне против Украины. Участились случаи конфликтов с применением оружия между офицерами рф и солдатами, выяснила британская разведка, о чем говорится в ежедневном отчете Минобороны Британии.

По данным британской разведки, многие российские военнослужащие всех рангов не понимают целей войны против Украины. Моральные проблемы в российских войсках настолько значительны, что ограничивают возможности рф в достижении оперативных целей, говорится в докладе.

Рашистские власти изо всех сил пытаются оказать давление на военных-отказников. Но жестким репрессиям мешает официальный статус вторжения, именуемый "специальной военной операцией", а не войной, отмечают британцы.

Факторы низкого морального духа российских военных включают плохое руководство, ограниченные возможности ротации подразделений, очень тяжелые потери, боевой стресс, продолжающееся плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой труда, отмечают разведчии из Британии.