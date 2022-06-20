ВОЙНА В Украине Защитники ударили ракетами по украденным роССией "вышкам Бойко" в Черном море

2022-06-20 18:30

 

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенный Россией "Черноморнефтегазу".

Источник: "Крыминформ", российский ставленник в Крыму Сергей Аксенов в Telegram, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей".

Прямая речь Гончаренко: "Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян".

Детали: По словам Аксенова, есть раненые и пропавшие без вести. Патрульные катера и авиация Минобороны пытаются проводить спасательные работы.

По данным крымской коллаборантки Ольги Ковитиди, в результате ракетного удара, три буровые платформы "Черноморнефтегаза" на Одесском месторождении получили повреждения. Добыча сейчас прекращена.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинский спортсмены не будут принимать участия в соревнованиях, на которые допустят роССиян и белорусов

2022-06-15 13:34

Что нужно для победы над россией: у Зеленского назвали четкие цифры

2022-06-13 21:30

рф нарастила концентрацию крылатых ракет в Черном море

2022-06-11 16:00

Украина усилила береговую оборону ракетами Harpoon

2022-06-09 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Защитники ударили ракетами по украденным роССией "вышкам Бойко" в Черном море

2022-06-20 18:30

Австралия передала ВСУ первые бронетранспортеры M113AS4

2022-06-20 18:00

видео В Донецке горит склад роССийских боеприпасов

2022-06-20 17:30

В Украине появился новый вид мошенничества по продаже топлива: как не попасться

2022-06-20 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Защитники ударили ракетами по украденным роССией "вышкам Бойко" в Черном море 2022-06-20 18:30
Австралия передала ВСУ первые бронетранспортеры M113AS4 2022-06-20 18:00
видео В Донецке горит склад роССийских боеприпасов 2022-06-20 17:30
В Украине появился новый вид мошенничества по продаже топлива: как не попасться 2022-06-20 17:00