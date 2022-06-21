ВОЙНА В Украине Путинская роССия уже открыто угрожает Литве войной

2022-06-21 13:35

Временному поверенному в делах Литвы было заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Напомним, Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией страны-агрессора рф. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной частью Оркостана. Среди самых распространенных грузов — стройматериалы, цемент и металлы.

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