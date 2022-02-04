Политика Россия уже осталась в одиночестве со своими войсками и угрозами, - глава МИД Украины

2022-02-04 16:29

Мировые лидеры едут в Украину и "стоят с нами бок о бок", а Россия "осталась со своими угрозами и войсками наедине". Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу, 4 февраля, подводя итог первой недели дипломатии из двух.

"Топ-визиты серьезно уменьшают опасные вызовы и путают карты Кремлю", - отметил Кулеба.

"Когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок и принимают решения, которые подкрепляют эти визиты практической помощью. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот - в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами. Нам удалось мобилизовать наибольшую поддержку против агрессии РФ с 2014 года", - заявил Кулеба.

Он добавил, что стратегия запугивания не работает.

"Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла. Мы будем продолжать усиливаться", - заявил министр.

Министр напомнил, что в последнее время Польша и Чехия предоставили Украине новейшее вооружение, Британия - выделила дополнительные 88 млн фунтов стерлингов экономической помощи, Нидерланды - готовы открыть новые возможности в торговле и инвестициях, страны Бухарестской девятки готовят решения по поддержке Украины по вопросу военной помощи.