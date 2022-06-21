ВОЙНА В Украине армия путина наносит ракетные удары по Украине с территории временно оккупированного Крыма

2022-06-21 22:00

 

Оперативное командование "Юг" сообщает, что россияне нанесли ракетные обстрелы по Украине. Сами ракеты запускали с территории временно оккупированного Крыма.

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Обстановка в зоне ответственности сил обороны юга динамична и напряжена.

Активность украинских военных заставляет врага применять отчаянные средства воздействия. Ограниченный в маневрах и скованный в продвижении вперед, противник на суше пытается удерживаться на крайнем обустроенном рубеже обороны. Тем временем из воздуха и из временно оккупированного Крыма наносит массированный ракетный удар.

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“4 ракеты Х-31А из вражеского истребителя и 1 ракета типа „Оникс“ из берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде”, — говорится в сообщении .

Остальные 9 “Ониксы” — были адресованы Одесщине. В дельте Дуная повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе — попадание у кладбища и возле’объекта промышленной инфраструктуры. Без жертв и пострадавших. В Одессе, в результате попадания в логистический продуктовый состав погибло 1 гражданское лицо — охранник.

Также на Херсонщине по нашим позициям наносился авиационный удар вертолетом противника Ка-52. Без потерь. В ответ нашими вертолетами также атаковано скопление противника.

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