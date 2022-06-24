ВОЙНА В Украине видео В Украине начался национальный сбор средств на три беспилотника Bayraktar для ВСУ

2022-06-24 21:36

Фонд Сергея Притулы объявил о старте сбора средств на закупку для Вооруженных сил Украины ударных БПЛА «Байрактар». Об этом основатель фонда сообщил на своей фейсбук-странице.

"Цель: собрать за неделю 500 млн гривен. Литовцы смогли за 3 дня собрать нам на 1 Байрактар.

Мы точно сможем за неделю задонатить на 3 таких птички. Каждые 10 гривен важны и нужны. Давайте вместе поможем ВСУ победить русню!", - пишет он

Реквизиты: https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page#Ukraine

На что способен байрактар, смотрите ниже.

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документ Як постраждалим від військової агресії отримати компенсацію від 5 до 30 тисяч євро 2022-06-24 19:31
Призывавший не сопротивляться российским оккупантам мэр в суде признал свою вину 2022-06-24 18:28