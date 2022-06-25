Мир Фон дер Ляйен оценила будущие отношения ЕС с Путиным

2022-06-25 13:30

 

Евросоюз уже ввел шесть пакетов санкций, серьезно подрывающих экономику Российской Федерации.

Евросоюз уже не сможет вернуться к нормальным отношениям с президентом российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 24 июня, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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При этом она отметила, что на совести Путина лежит эта ужасная и преступная война. Кроме того, она назвала главу Кремля преступником, который "должен заплатить за все".

"Он преступник и как преступник должен платить цену, которую заставил заплатить нас. Платить за ущерб, который он нанес. Следовательно, мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику. Глубже и глубже - чем дольше они тянутся. Для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Путин не сможет больше выиграть эту войну, а Украина победит.

Напомним, Евросоюз утвердил решение о выделении 9 млрд евро помощи Украине.

Накануне Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны G7 и союзников по НАТО не склонять Украину соглашаться на невыгодные условия мира в свете затягивания Россией войны.

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