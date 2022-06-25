ВОЙНА В Украине "Рандомная" раздача повесток: насколько это законно

2022-06-25 15:30

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды ВСУ, которую ВРУ вместе с военным положением продлила до 23 августа. Военкомы начали "рандомно" раздавать повестки украинцам в самых неожиданных местах.

Журналисты рассказали, насколько это законно.

В пресс-службе сухопутных войск ВСУ уверяют, что все в рамках права, ведь законом не определены конкретные места выдачи повесток, важно лишь только установить личность того, кому именно вручается приглашение в военкомат. При этом прикинуться "шлангом", сославшись на то, что забыл дома паспорт, и назваться Петром Петренко в повестке не выйдет, ведь на период действия военного положения у граждан должны быть при себе документы, удостоверяющие личность.

Но! Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", должно быть 4 очереди мобилизации:

- резервисты, бывшие военнослужащие, ветераны АТО и ООС – первая очередь;

- резервисты, не призванные в первую волну и граждане, проходившие срочную службу и службу по контракту – вторая очередь;

- офицеры запаса и военнообязанные, которые проходили военную кафедру в своих вузах – третья очередь;

- все граждане, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья – четвертая очередь;

Соответственно, повестки должны были бы выдаваться не просто прохожим на улицах, а военнообязанным, подпадающим под одну из категорий очереди.