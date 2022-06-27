Мир Европу ждет сложная зима: Германия заявила о готовности делиться газом с соседями

2022-06-27 21:30

Германия готова делиться газом из своих хранилищ с соседними странами Европейского Союза, и также рассчитывает на их поддержку. Это поможет ЕС пройти зиму в условиях постоянного риска прекращения поставок газа из России. Подготовка к тяжелому отопительному сезону уже идет полным ходом.

Как заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек перед заседанием Совета ЕС по энергетике, передает Deutsche Welle. При этом дело не только в солидарности, но и во взаимозависимости.

Пока что у Германии нет собственных терминалов по приему сжиженного газа. Поэтому СПГ Германия получает из Нидерландов, Бельгии и Франции.

"Газовый рынок уже очень сильно регулируется на общеевропейском уровне. Ни одна страна не может быть предоставлена сама себе. Если Германия сейчас пытается заполнить свои хранилища, то не для того, чтобы снабжать только Германию, но и соседние страны... При определенных обстоятельствах Польша, Франция будут нуждаться в нашей поддержке, как и наоборот", – сказал Хабек.

Что касается регулирования рынка на уровне всей Европы, то оно действительно усиливается. Ранее Европарламент уже утвердил планы пополнения запасов газа в странах ЕС.

Установлено, что хранилища газа в ЕС к 1 ноября 2022 года должны быть заполнены не менее чем на 80%. При этом все операторы газохранилищ пройдут новую обязательную сертификацию – чтобы исключить риски внешнего управления.

Как сообщалось ранее, что в самой Германии объявили переход на второй уровень экстренного газового плана. Второй уровень "газовой тревоги" предусматривает возвращение к работе некоторых угольных электростанций, а также ужесточение контроля на энергорынке. Если ситуация не улучшится, следующий шагом станет введение на государственном уровне ограничений на потребление газа.

Решение приняли из-за того, что Россия урезала поставки. И немецкое правительство допускает, что ситуация с газом усугубится. Российский "Газпром" может под предлогом летнего техобслуживания "Северного потока-1" полностью перекрыть поставки газа в Германию. Если это произойдет, стране будет трудно накопить запасы газа на зиму.

Также Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило: Европа должна срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью прекратит поставки газа. Глава МЭА Фатих Бирол считает, что для подстраховки в ЕС нужно возобновить угольную генерацию, а также отсрочить планы отключения АЭС.