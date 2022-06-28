ВОЙНА В Украине На саммите в Мадриде НАТО примет решение о помощи Украине, - Столтенберг

2022-06-28 12:27

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде примут решение о предоставлении пакета помощи Украине для борьбы с вторжением рф. 

"На саммите мы согласуем усиленный Комплексный пакет помощи для Украины. Он будет включать существенные поставки в таких областях, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо", - отметил Столтенберг, передает ЕП.

По его словам, в НАТО поможет Украине перейти от военной техники советских времен к современной технике и укрепить институты обороны и безопасности.

"Украинское правительство и народ продолжают сопротивляться жестокой агрессивной войне России. Их мужество и целеустремленность вдохновляют. И я поздравляю, что президент Зеленский присоединится к нам на саммите НАТО", - заявил генсек.

Столтенберг напомнил, что НАТО и союзники оказали существенную поддержку Украине после незаконной аннексии Крыма россией в 2014 году.

"В том числе военная и финансовая помощь. И обучение десяткам тысяч украинских военных. Все это ежедневно меняет ситуацию на поле боя. А после вторжения в феврале союзники активизировались еще больше. Миллиарды евро военной, финансовой и гуманитарной помощи", - отметил генсек ООН.

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