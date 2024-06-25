Политика Саммит НАТО: Столтенберг назвал ожидания по Украине

2024-06-25 22:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, должны поддержать долгосрочное финансирование помощи Украине в войне с Россией.

"На саммите в Вашингтоне нашей самой неотложной задачей будет усиление поддержки Украины", - подчеркнул генсек во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он напомнил, что недавние пробелы в помощи для Украины привели к последствиям на поле боя. Поэтому Украине "нужно придать предсказуемость и подотчетность".

"Я надеюсь, что союзники договорятся о координации в подготовке украинских войск и о долгосрочных финансовых обязательствах", - подчеркнул генсек.