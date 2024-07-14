Политика В НАТО уверены, что КНДР оказывает значительную военную поддержку рф, - Столтенберг

2024-07-14 09:30

В НАТО пока не имеют никаких сомнений относительно того, что Северная Корея оказывает значительную военную поддержку России. Это позволяет РФ продолжать войну против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Kyodo News.

Отвечая на вопрос о роли КНДР в войне РФ против Украины, Столтенберг сказал: "Нет сомнений, что эта азиатская страна оказывает значительную военную поддержку России".

По его словам, в Альянсе не исключают, что в ответ Москва может предоставить Пхеньяну техническую помощь в развитии программ разработки оружия или поставить определенные виды вооружения.

"Все страны-члены НАТО также глубоко обеспокоены возможной поддержкой Россией ракетной и ядерной программ Северной Кореи в обмен на получение оружия от Пхеньяна", - заявил генсек.

Он отметил, что на фоне поддержки Китаем, Северной Кореей и Ираном жестокой захватнической войны России против Украины партнерство НАТО с Японией становится очень важным, и для преодоления все более взаимосвязанных вызовов безопасности Европе и Азии Альянс планирует расширить совместные учения с Японией в различных сферах - от моря до киберпространства.

Генсек повторил часто употребляемую премьер-министром Японии Фумио Кисидой фразу, что "то, что происходит в Украине сегодня, завтра может произойти в Азии", и подчеркнул, что в интересах всех демократических стран не допустить победы Путина.

Ранее сообщалось, что КНДР отправила в Россию делегацию элитных военных. Также сообщалось, что КНДР отправит на оккупированные территории Украины свои инженерные войска.

Напомним, 19 июня, во время поездки в Северную Корею Владимира Путина было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.