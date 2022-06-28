ВОЙНА В Украине В платежках за коммуналку появилась новая графа: за что платят украинцы

2022-06-28 19:00

Получив счета на оплату коммунальных услуг за май и июнь, многие киевляне удивились новой графе в блоке по оплате "Тепловой энергии".

О том, что это за новая цифра в платежке разъяснили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

По информации предприятия, новая строка появилась еще с декабря 2021 года в коммунальных платежках за ноябрь, согласно изменениям правительственной Методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг № 315.

"Это оплата тепловой энергии, которую дом потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей. Ее размер зависит от типа и инженерной конструкции системы горячего водоснабжения (ГВС) и в мае составляет в среднем 46,5 грн в Киеве", - пояснили в пресс-службе КП.

Стоит отметить, что начисление производится для всех домов города, оборудованных системой ГВС, и счета выставляются в течение всего года, когда предоставляется услуга горячего водоснабжения. Вероятно, что в отопительный период начисленные суммы в блоке "Тепловая энергия" (ЦО) не вызывали вопросов, даже если там были дополнительные строки и украинцы воспринимали это как очередное разделение общего тарифа на отопление. Но когда начисления продолжились после отопительного сезона, это возмутило потребителей коммунальных услуг.

По словам директора СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина до ноября 2021 года дополнительные расходы тепловой энергии, связанные с обеспечением системы горячего водоснабжения многоквартирного дома, не учитывались в платежках, хотя счетчики эти расходы фиксировали.

"Мы должны понимать, что для того, чтобы обеспечить функционирование системы ГВС, кроме подогрева воды, непосредственно используемой потребителями в точках водоразбора, необходимо проводить постоянно дополнительный нагрев воды для того, чтобы обеспечить нормативную температуру в точках водоразбора и функционирование полотенцесушителей. Эти потери тепловой энергии в отдельных случаях намного превышали нормативные расходы тепловой энергии, которые вычитаны из удельной теплоемкости воды", – рассказал Лопатин.

Он объяснил, что по стандартному нормативу для подогрева 1 куб. м холодной воды в отопительный сезон необходимо 0,049 Гкал, а в неотапливаемый период – 0,039 Гкал.

"Но, если смотреть по факту, в домах, где установлены счетчики тепловой энергии на системе ГВС, затраты тепловой энергии гораздо больше", – объяснил директор СП "Энергосбыт".

Лопатин также отметил, что ранее данные расходы тепловой энергии включались в общие затраты на централизованное отопление, а в межотопительный сезон они не начислялись, несмотря на то, что счетчик расходы фиксировал. Однако действовавший ранее методологический подход не давал возможности каким-либо образом учитывать это в платежках.

"Именно поэтому с ноября 2021 года заработала новая методика №315, утвержденная Минрегионразвития, которая предусматривает разделение и добавление в платежные документы именно этой величины. Это новая категория платежа. И так как речь идет именно о тепловых расходах, новая строка находится в соответствующем разделе в платежке", – резюмировал он.