ВОЙНА В Украине Германия и Нидерланды поставят в Украину еще 6 САУ Panzerhaubitze 2000

2022-06-29 18:00

 

Германия и Нидерланды поставят в Украину еще шесть единиц самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Дополнительные поставки орудий анонсировали министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее коллега из Нидерландов Касья Оллонгрен в кулуарах саммита НАТО в Мадриде.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о получении первых Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.

Он не уточнил, сколько Panzerhaubitze 2000 получила Украина, но ранее речь шла о передаче семи САУ с подготовленными украинскими экипажами.

Напомним, правительство Германии во вторник опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

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