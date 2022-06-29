ВОЙНА В Украине Зеленский на саммите НАТО в Мадриде заявил, что войну нужно закончить победой на поле боя

2022-06-29 20:00



Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к участникам саммита НАТО в Мадриде. Глава государства в своей речи заявил, что войну в нашей стране необходимо закончить победой на поле боя.

По его словам, цели Украины полностью совпадают с целями Альянса. Видеообращение Зеленского было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского.

"Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на Европейском континенте в мире. Мы заинтересованы, чтобы жизнь народов определялась не пресловутой мюнхенской речью одного лидера, а международным правом", – сказал президент.

Он добавил, что, как и НАТО, Украина заинтересована, чтобы не было никаких "серых" зон и территорий тотальной войны, "где не остается ничего, кроме развалин".

"Помочь Украине сейчас закончить эту войну победой на поле боя, то есть дать реально сильный ответ на действия России – это то, что нужно и нам, и всему Альянсу, всему евроатлантическому сообществу", – подчеркнул Зеленский.