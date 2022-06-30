ВОЙНА В Украине Названы реальные цели вторжения роССийской армии в Украину - не просто захват

2022-06-30 14:29

Настоящей целью вторжения россии в Украину является захват и порабощение стран, бывших ранее в зоне влияния москвы, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите НАТО.

"Для чего это? Для чего бомбы? Для чего тотальные артиллерийские удары? российская армия (по факту орда мародеров и насильников) делает все, чтобы как можно больше людей покинули города. Чтобы не было ничего, кроме развалин. А тогда так называемая "вторая армия мира" заходит в эти города - уже пустые и мертвые. И она не хочет останавливаться на Донбассе или где-то на юге Украины", - сказал он.

Зеленский уверен, что россия хочет расширить границы,и считает своей собственностью бывшие республики СССР.

"Она (рф) город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это - истинная цель россии. Вопрос - кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ - все они. Цели россии известны. Они очевидны. российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву - не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят еее поработить", - заявил президент.

Он предостерег НАТО, что в течение года ситуация может ухудшиться, что приведет к "реальному провалу" альянса. Под ударом россии могут оказаться участники союза.

Также Зеленский в очередной раз призвал страны НАТО предоставить Украине больше оружия, чтобы война завершилась как можно быстрее.