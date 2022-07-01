ВОЙНА В Украине фото + видео Стали известны потери оккупантов на Змеином, после которых те вынуждены были бежать

2022-07-01 16:30

ОК "Юг" официально подтвердило, что орки покинули остров Змеиный

Сейчас на Змеином пожар и звуки взрывов, - ОК "Юг".

В результате работы ВСУ были уничтожены:

▪️ЗРК "Тор"

▪️маломерный катер

▪️прицеп с дизель-генератором

▪️радиолокационная станция

▪️полевой склад боеприпасов российских оккупантов

Сами россияне, покидая остров, взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и РСЗО "Торнадо-Г". После этого наши защитники сбили над морем российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью более 16 млн долларов.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео ВСУ мощно ударили по уже бывшей группировке рф на острове Змеиный

2022-06-29 15:38

видео По оккупантам на Змеином нанесены новые удары

2022-06-28 17:30

Украинские силы ударили по "островному гарнизону" оккупантов на Змеином и нанесли им потери

2022-06-21 20:30

видео На острове Змеиный в Одесской области россияне устанавливают системы ПВО

2022-05-15 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

НАТО будет поставлять оружие Украине так долго, сколько это будет необходимо, — Олаф Шольц

2022-07-01 17:32

фото + видео Стали известны потери оккупантов на Змеином, после которых те вынуждены были бежать

2022-07-01 16:30

В Одессе запретили использование фейерверков, петард, салютов и движение шумного транспорта

2022-07-01 15:37

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал путина сумасшедшим

2022-07-01 14:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

НАТО будет поставлять оружие Украине так долго, сколько это будет необходимо, — Олаф Шольц 2022-07-01 17:32
фото + видео Стали известны потери оккупантов на Змеином, после которых те вынуждены были бежать 2022-07-01 16:30
В Одессе запретили использование фейерверков, петард, салютов и движение шумного транспорта 2022-07-01 15:37
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал путина сумасшедшим 2022-07-01 14:29