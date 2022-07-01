ВОЙНА В Украине фото + видео Стали известны потери оккупантов на Змеином, после которых те вынуждены были бежать

2022-07-01 16:30

ОК "Юг" официально подтвердило, что орки покинули остров Змеиный

Сейчас на Змеином пожар и звуки взрывов, - ОК "Юг".

В результате работы ВСУ были уничтожены:

▪️ЗРК "Тор"

▪️маломерный катер

▪️прицеп с дизель-генератором

▪️радиолокационная станция

▪️полевой склад боеприпасов российских оккупантов

Сами россияне, покидая остров, взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и РСЗО "Торнадо-Г". После этого наши защитники сбили над морем российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью более 16 млн долларов.