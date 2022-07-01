ОК "Юг" официально подтвердило, что орки покинули остров Змеиный
Сейчас на Змеином пожар и звуки взрывов, - ОК "Юг".
В результате работы ВСУ были уничтожены:
▪️ЗРК "Тор"
▪️маломерный катер
▪️прицеп с дизель-генератором
▪️радиолокационная станция
▪️полевой склад боеприпасов российских оккупантов
Сами россияне, покидая остров, взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и РСЗО "Торнадо-Г". После этого наши защитники сбили над морем российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью более 16 млн долларов.