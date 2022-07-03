ВОЙНА В Украине "Ястребы, голуби и страусы": страны НАТО разделились в видении пути завершения войны в Украине

2022-07-03 19:00

 

Страны, входящие в Североатлантический альянс (NATO), до сих пор не имеют единого взгляда на пути прекращения войны Украины с Россией. Альянс условно разделился на три группы, которые предпочитают разные варианты заверения боевых действий.

Об этом пишет издание The Sunday Times. Британские журналисты, ссылаясь на источники, поделили членов НАТО на "ястребов, "голубей" и "страусов".

Так, к первой группе относятся государства, которые считают, что России нужно дать максимально поразительный отпор и лишить ее возможности совершать акты агрессии в отношении любых стран в будущем.

Ярким представителем "ястребов" специалисты называют Польшу, активно продвигающую инициативы по предоставлению Украине необходимого оружия и введению строгих санкций против РФ. Также "ястребы" высказываются за возвращение всех временно оккупированных украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

К категориям "голубей" относят государства, стремящиеся к скорейшему прекращению войны в Украине даже за счет территориальных уступок со стороны Киева. Они бы согласились на отвод российских войск на позиции до 24 февраля, но не исключают признания нынешнего статуса Крыма и "Л/ДНР".

В частности, британское издание цитирует неназванного чиновника одной из скандинавских стран, который хоть и называет такой итог событий "несправедливым", но считает его по крайней мере "практичным".

К последней группе – "страусов" – отнесли государства, пытающиеся максимально дистанцироваться от событий в Украине, решая исключительно свои внутренние вопросы. Их правительства только формально поддерживают решения НАТО. По мнению британских журналистов, к "страусам" относятся страны Южной Европы.

Что касается тех, кто наиболее активно сегодня помогает Украине бороться против агрессора, то с ними наше государство в перспективе может создать региональный союз. Такими называют Польшу, Британию и страны Балтии.

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