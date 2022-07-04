ВОЙНА В Украине В Лисичанске силы оккупантов при наступлении преобладали в десять раз - Гайдай

2022-07-04 18:30

В Лисичанске Луганской области силы российских оккупантов при наступлении преобладали в десять раз, на данный момент они закрепились в городе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«Даже в последний день обороны Лисичанска под плотным огнем медики госпитализировали раненых, спасали город пожарные, полиция фиксировала преступления. Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей», - написал Гайдай в Telegram.

Детали

По его словам, многие раненые местные жители были вывезены в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска.

«Только представьте, что в медучреждениях Донецкой области, где сейчас тоже уже опасно, за последние недели получают, или уже получили, помощь около 50 тяжелораненых лисичан. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны. Как и спасали город от пламени пожарные, когда занимались многоэтажки», - сообщил Гайдай.

Он отметил, что российская армия собрала силы по всем возможным направлениям и сосредоточила их в Лисичанске.

«Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило», - написал Гайдай.

Дополнение

3 июля Генштаб сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

Гайдай сообщал, что оккупанты закрепились в Лисичанске. Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны таки захватить Белогоровку. Под контролем россиян и Золотаровка.