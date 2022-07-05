ВОЙНА В Украине Залужный прокомментировал "запрет" мужчинам передвигаться по Украине: важные нюансы

2022-07-05 17:30

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал скандал вокруг запрета на выезд для мужчин из своих населенных пунктов без разрешения военкомата.

Он напомнил, что в стране идет война, а также призвал всех, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, сделать это. А также обратился к тем, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, - такие лица должны взять разрешение в ТЦК.

При этом он подчеркнул, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.

Можно ли мужчинам передвигаться по Украине?

В то же время, координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека в комментарии РБК-Украина рассказала о нюансах.

Подчеркивается, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений. Однако при смене места своего проживания они должны обратиться в соответствующие органы.

То есть, речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район надо брать разрешение. Речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации.

"Сегодня еще будут происходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был более правильный. Никто не хочет остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось", - подытожила координатор движения адвокатов ВСУ.

Ранее Генштаб прокомментировал запрет покидать место проживания мужчинам призывного возраста, однако и это сообщение вызвало волну критики, так как было неправильно трактовано.