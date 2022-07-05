ВОЙНА В Украине Буданов спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине

2022-07-05 19:00

 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов спрогнозировал, когда может закончиться война в Украине.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, по словам Буданова, в конце августа можно будет увидеть первые победы Украины, а к концу года активные боевые действия сократятся.

"В августе мы увидим первые победы Украины. А к концу года активные боевые действия сократятся. Но это еще не будет концом войны", - подчеркнул он.

При этом Буданов заявил, что окончанием войны должен стать выход Украины на свои границы по состоянию на 1991 год.

"Это выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом этой всей авантюры, которую россия сделала", - сказал начальник ГУР.

Вдобавок к этому Буданов спрогнозировал, что это может произойти в следующем году.

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