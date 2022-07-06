ВОЙНА В Украине Боится обстрелов: Венгрия отказалась участвовать в поставках оружия Украине

2022-07-06 16:30

 

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, для того, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров", - заявил Сийярто.

По его словам, после этого решения венгерско-украинская часть границы является самым безопасным вариантом для пересечения.

"Поэтому Международный Красный крест осуществляет свою логистику из Венгрии", – отметил Сийярто.

Министр добавил, что Венгрия приняла 630 тысяч беженцев из Украины и столкнулась с самой большой гуманитарной нагрузкой в истории страны.

"Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение - не участвовать в доставке вооружений", - сказал Сийярто, добавив, что для Венгрии главное - не быть вовлеченными в войну каким-либо образом.

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